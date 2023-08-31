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В Сенегале применили слезоточивый газ против собравшихся у своего посольства габонцев

В столице Сенегала применили слезоточивый газ против демонстрантов из Габона

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Amitha Thennakoon/AP

Силами правопорядка в столице Сенегала для разгона демонстрантов у посольства Габона был применен слезоточивый газ, сообщает портал Seneweb.

По его информации, полиция с помощью слезоточивого газа разогнала габонских граждан, которые проводили демонстрацию вблизи здания дипломатического представительства своей страны. Однако с какими именно лозунгами выступали демонстранты, неизвестно.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Великобритании осудило попытку военного переворота в Габоне и призвало к восстановлению конституционного правительства. При этом Лондон признает обеспокоенность, выраженную относительно проведенных недавно выборов в Габоне.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры объявили, что берут власть в свои руки и представляют Министерство обороны и Вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

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