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С лидером республиканцев в сенате конгресса США случился конфуз

Лидер республиканцев в сенате конгресса США Макконнелл впал в ступор на публике

Лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл в очередной раз на продолжительное время впал в ступор в ходе публичного выступления. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что инцидент произошел в рамках общения с представителями прессы на мероприятии в штате Кентукки. У Макконнелла поинтересовались о его планах на переизбрание в 2026 году, на что политик попросил повторить вопрос. Сразу после этого республиканец отвернулся от журналиста и замолчал приблизительно на 30 секунд смотря в одну точку и никак не реагируя на окружающих.

Когда политик пришел в себя, он ответил на два вопроса и ушел с мероприятия вместе с помощниками.

До этого Макконнелл был госпитализирован после падения в отеле в Вашингтоне

81-летний Макконнелл избрался в сенат в седьмой раз после первого избрания в 1984 году. Он был лидером большинства в сенате до начала 2021 года.

В августе 2019 года Макконнелл споткнулся во внутреннем дворике своего дома в Кентукки и сломал плечо. После этого какое-то время работал из дома.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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