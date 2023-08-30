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Глава МИД Ирана прибыл в Дамаск для переговоров с президентом Сирии

Tasnim: глава МИД Ирана прибыл в Дамаск и проведет переговоры с Асадом

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Михаил Джапаридзе/РИА «Новости»

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл с официальным визитом в Дамаск, где проведет встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Целью визита является дальнейшее укрепление двусторонних связей и координация позиций по региональным и международным проблемам», — сказал министр.

По информации агентства, Абдоллахиян возглавляет делегацию, в которой состоят ряд высокопоставленных чиновников.

9 августа президент Сирии Башар Асад заявлял, что поддержка России и Ирана оказала важное влияние на способность страны выстоять в кризисе.

До этого посол Ирана в России Казем Джалали заявлял, что заместитель начальника иранского генерального штаба планирует в августе посетить Россию для участия в Московской конференции по безопасности. По его словам, сейчас график находится в стадии планирования, возможные встречи прорабатываются.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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