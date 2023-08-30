В Венгрии предупредили о последствиях атаки на маршрут импорта газа из РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт и Белград будут рассматривать посягательства на используемые ими маршруты получения российского газа как повод для войны. Его слова в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону передает РИА Новости.

Орбан отметил, что Венгрия сразу квалифицировала вывод из строя «Северного потока» как террористический акт. По его словам, что

«Мы, венгры, немедленно дали понять, что есть другой трубопровод — не «Северный поток», а южный поток, по которому газ поступает из России по южному коридору — Турция, Болгария, Сербия, Венгрия. Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем», — заявил венгерский премьер.

До этого Орбан заявлял, что отказ Украины в транзите газа из РФ вредит энергобезопасности Венгрии. По его словам, «все было хорошо» до ввода санкций против России и подрыва «Северных потоков». Венгерский политик отметил, что сейчас Будапешт ищет новые маршруты снабжения газом, в первую очередь в этой связи рассматриваются «Турецкий поток» и его ответвления, по которым российский газ экспортируется в Европу, в том числе в Венгрию.

20 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что по итогам переговоров в Будапеште между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Венгрия закупит в Турции в следующем году 275 млн куб. м газа.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.