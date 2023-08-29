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Крымский мост на обложке нового учебника истории появился по инициативе Путина

Гаспарян: Крымский мост на обложке учебника истории появился благодаря Путину

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Alexey Pavlishak/Reuters

Крымский мост на обложке нового учебника истории для 11 класса появился по инициативе президента России Владимира Путина. Об этом один из авторов учебника, первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян рассказал в интервью радио «Спутник в Крыму».

По словам Гаспаряна, после завершения работы над учебником 2021 года Путин спросил, есть ли в нем упоминание Крымского моста. Ему ответили, что, к сожалению, нет, так раздел завершается возвращением Крыма в родную гавань. Выслушав объяснение, Путин назвал очень странным отсутствие моста в учебнике. Сооружение моста, подчеркнул президент, является эпохальным событием, гордостью всей России.

Поэтому, сказал Гаспарян, в том, что мост был вынесен на обложку учебника нет ничего удивительного.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области, что новый государственный учебник по истории для учеников 11 классов поставят во все школы России до 1 сентября.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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