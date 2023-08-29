Крымский мост на обложке нового учебника истории появился по инициативе Путина

Крымский мост на обложке нового учебника истории для 11 класса появился по инициативе президента России Владимира Путина. Об этом один из авторов учебника, первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян рассказал в интервью радио «Спутник в Крыму».

По словам Гаспаряна, после завершения работы над учебником 2021 года Путин спросил, есть ли в нем упоминание Крымского моста. Ему ответили, что, к сожалению, нет, так раздел завершается возвращением Крыма в родную гавань. Выслушав объяснение, Путин назвал очень странным отсутствие моста в учебнике. Сооружение моста, подчеркнул президент, является эпохальным событием, гордостью всей России.

Поэтому, сказал Гаспарян, в том, что мост был вынесен на обложку учебника нет ничего удивительного.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области, что новый государственный учебник по истории для учеников 11 классов поставят во все школы России до 1 сентября.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.