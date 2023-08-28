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Макрон хочет решить конфликт в Нагорном Карабахе

Макрон заявил, что готовит план по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе

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Benoit Tessier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готовится провести переговоры с лидерами Армении и Азербайджана на текущей неделе и предложит разрешить конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в социальной сети X (экс-Twitter) на странице Елисейского дворца.

«На этой неделе я переговорю с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы потребуем полного соблюдения договоренностей о Лачинском гуманитарном коридоре...» — уточнил французский глава государства.

По его словам, Франция будет выступать с новой дипломатической инициативой на международной арене с целью усиления давления на Азербайджан.

В понедельник, 28 августа, Макрон выступил на ежегодной конференции послов республики.

До этого в Министерстве обороны РФ утверждали, что в Карабахе зафиксированы два факта нарушения режима прекращения огня. Российское командование совместно с Азербайджаном и Арменией проводило разбирательство по данным фактам.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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