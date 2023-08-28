Ряд республиканцев выступили за импичмент Байдена

Ряд представителей республиканцев палаты представителей конгресса США выступили за старт процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом пишет The Hill.

«У нас достаточно собрано доказательств, чтобы... провести импичмент», — заявил республиканец от штата Южная Каролина Ральф Норман.

При этом, по данным издания, некоторые республиканцы колеблются, отмечая, что в данный момент пока не готовы рассматривать вопрос об импичменте.

Республиканец от штата Небраска Дон Бэкон заявил, что для проведения импичмента нужно иметь четкие доказательства серьезного преступления или правонарушения.

До этого спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что имеющиеся у республиканцев данные позволяют поставить вопрос об импичменте президента страны Джо Байдена. Спикер считает, что вся семья американского президента вовлечена в «культуру коррупции».

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции страны.