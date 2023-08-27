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В Киеве назвали количество попыток покушения на главу украинской разведки

ГУР Украины: Буданов пережил больше десяти покушений с 2014 года

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Defence Intelligence of Ukraine

Глава главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов за последние десять лет пережил больше десяти покушений. Об этом в интервью YouTube-каналу ISLND TV заявил официальный представитель ведомства Андрей Юсов.

«Всего суммарно больше десяти», — сказал он.

Представитель ведомства также подчеркнул, что речь идет о попытках покушений в период с 2014 года.

15 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что в минувшую пятницу, 9 июня, на него было совершено покушение с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur.

До этого руководитель ГУР Минобороны Украины в интервью украинскому блогеру Сергею Иванову заявлял, что эта структура причастна к терактам в отношении ряда медийных лиц в России.

Ранее Путин прокомментировал идею о «гендерно-нейтральном боге».

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