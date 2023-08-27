В ЮАР назвали критерии отбора новых стран – членов БРИКС

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор назвала критериями отбора новых членов БРИКС приверженность прогрессивным идеям, признание ООН «ведущим мировым институтом», веру в мир и соблюдение международного права. Об этом сообщает TimesLIVE.

Еще одним критерием названа официальная заинтересованность в присоединении к клубу. По словам Пандор, 17 стран – кандидатов на вступление в БРИКС получили статус стран – партнеров БРИКС, а еще шесть — присоединятся к организации с 1 января 2024 года.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиции БРИКС в G20 укрепятся после расширения объединения. Лавров отметил, что участники объединения будут координировать свои подходы с новыми членами и в ООН, и в G20, и на других международных площадках.

Клуб БРИК был официально основан в 2006 году на ПМЭФ и изначально состоял из Бразилии, России, Индии и Китая, в 2010 году в него вошла ЮАР.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22–24 августа было принято решение о том, что с 1 января 2024 года в него войдут Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.