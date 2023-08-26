Зеленский назвал число стран, присоединившихся к декларации G7 о гарантиях безопасности

Более 20 государств присоединились к декларации стран Группы семи (G7) о долгосрочных гарантиях безопасности Киеву. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«По состоянию на сегодняшний день уже более 20 государств присоединились к декларации Группы семи относительно гарантий безопасности Украине. Наша команда работает дальше. Сейчас почти 30 [стран] в целом вместе с G7», — сказал он.

Он также отметил, что Киев уже начал переговоры по заключению двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с Великобританией, Канадой и США.

26 августа в офисе украинского президента заявляли, что власти Украины запустили диалог по гарантиям безопасности Канадой. Уточнялось, что первый раунд диалога с канадской стороной стартовал при участии заместителя главы администрации украинского лидера Игоря Жовквы.

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщал, что лидеры стран G7 по итогам встречи в Вильнюсе приняли заявление о поддержке Украины, содержащее гарантии безопасности для страны. В совместной декларации «Большой семерки» говорится, что страны объединения увеличат поставку Украине вооружений, а также ускорят обмен разведданными и расширят подготовку военных. В России гарантии безопасности Украины от стран G7 до вступления в НАТО сочли потенциально опасными.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.