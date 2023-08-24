Путин выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе под Тверью

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным в Кремле принес соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, произошедшей накануне в Тверской области. Его слова передает РИА Новости.

На встрече глава государства добрым словом помянул бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и высоко оценил его деятельность.

«Вагнер» внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, никогда не забудем», — сказал российский лидер.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них трое — члены экипажа. По предварительной информации, все они разбились.

В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин числился среди пассажиров на борту самолета.

Ранее появились подробности о полете самолета Пригожина.