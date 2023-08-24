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Президент Эстонии поспорил с премьером из-за России

Президент Эстонии Карис: премьер Каллас нужно объясниться за бизнес ее мужа с РФ

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что премьер-министр страны Кая Каллас обязана дать обществу разъяснения по поводу возникшего скандала вокруг ее мужа Арво Халлика. В интервью ERR он отметил, что ситуация вокруг супруга руководителя кабмина подтверждает проблемы с реализацией санкций против России, о которых договорилась Европа.

«Грустно говорить об этом, поскольку сегодня мы отмечаем День независимости Украины, но я думаю, что общественность ждет объяснений от премьер-министра. И после этого ей, наверное, придется подумать самой и поговорить со своими советниками о том, какими будут дальнейшие действия. Я думаю, что деталей, безусловно, больше. И если она премьер-министр, значит, она и должна это объяснить», — сказал Карис.

Он добавил, что Каллас должна сама решить, как ей поступить в подобной ситуации. Карис подчеркнул, что не владеет всеми деталями и не может сделать вывод? «насколько все серьезно».

Премьер Эстонии попала в скандал под конец августа из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics продолжает работать с Россией. Речь идет о фирме, которая частично принадлежит супругу премьера. При этом сама Каллас настаивает, что ее муж не имеет никаких контактов с российскими компаниями. Более того, премьер требует схожей позиции от всех эстонских предприятий на фоне продолжения конфликта на Украине.

Ранее в Эстонии допустили отставку премьера из-за скандала.

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