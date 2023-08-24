Страны БРИКС выступили за сотрудничество для укрепления цепочек поставок

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) выступили за углубление экономического сотрудничества, говорится в декларации по итогам саммита организации в Йоханнесбурге.

В документе утверждается, что станы-члены организации готовы углублять экономическое сотрудничество, укреплять координацию в сфере макроэкономической политики.

«Мы подтверждаем нашу приверженность <...> работе для устойчивого, сбалансированного и всеобъемлющего экономического восстановления», — говорится в декларации.

До этого президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что шесть новых стран пригласили в БРИКС в 2024 году. К концу 2024 года в альянс вступят Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано говорил, что Евросоюз принимает к сведению решение о расширении БРИКС и работает индивидуально с членами этого объединения.

Ранее в ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны.