Спецслужбы Латвии следят за своими гражданами, обучающимися в РФ

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии уделяет особое внимание гражданам, которые в текущей геополитической ситуации продолжают обучение в России. Об этом пишет Delfi со ссылкой на заявление СГБ.

В заявлении утверждается, что обучение в российских вузах связано с рисками вербовки граждан Латвии. Россия предлагает иностранцам возможность бесплатной учебы с целью идеологической обработки, говорится в тексте.

«СГБ неоднократно призывала граждан Латвии не ездить в … Россию и ее ближайшего союзника Белоруссию в связи с высокими разведывательными и вербовочными рисками», — считают в службе.

Граждане Латвии, продолжающие обучение в России, попадают под внимание спецслужбы, однако в чем оно выражается там не уточнили, сославшись на специфику деятельности.

До этого стало известно, что в сентябре россиян обяжут покинуть Латвию в случае отсутствия языкового сертификата. Всего данное требование может затронуть около 6 тысяч граждан России.

Заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш заявил, что получившие такие письма граждане должны будут выехать из Латвии в течение трех месяцев. Уголовная ответственность за отказ выполнить это предписание не предусмотрена, однако может быть назначен штраф.

Ранее Латвия возобновила с ограничениями прием заявлений о выдаче виз россиянам.