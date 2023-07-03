Латвия возобновляет с ограничениями прием заявлений о выдаче виз россиянам

МИД Латвии возобновляет с 4 июля ограниченный прием заявлений о выдаче виз россиянам в дипломатических и консульских представительствах страны за рубежом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на на внешнеполитическое ведомство.

В МИД отметили, что такое решение было принято после оценки ситуации в сфере безопасности и после консультаций с региональными партнерами и соседними странами.

Заявления на оформление виз могут подавать члены семей жителей Латвии, граждан стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии. Кроме того, такое право появляется у лиц, въезд которых связан с гуманитарными причинами, например в случае тяжелой болезни родственника, для участия в похоронах или при возникновении угрозы жизни человека.

В представительствах Латвии приостановили прием заявлений на получение виз для россиян из-за событий с ЧВК «Вагнер» в РФ.

24 июня президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна прекращает выдачу всех типов виз гражданам России.

Ранее россиянам