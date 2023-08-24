В ЕС отреагировали на расширение БРИКС

Евросоюз принимает к сведению решение о расширении БРИКС и работает индивидуально с членами этого объединения. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

«Евросоюз не является членом БРИКС. <…> Мы принимаем к сведению это развитие», — сказал он.

По словам Стано, Евросоюз установил индивидуальный контакт с членами БРИКС и работает «с ними индивидуально».

22 августа помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сделал заявление, что Белый дом не рассматривает БРИКС в качестве геополитического соперника. Он уточнил, что это «весьма разнообразная группа стран».

Член Совфеда РФ Алексей Пушков отметил, что американские власти стремятся «сохранить лицо», когда заявляют, что не видят в БРИКС геополитического конкурента.

24 августа лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам саммита группы. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что шесть новых стран пригласили в БРИКС в 2024 году.

Ранее в США увидели перспективу роста влияния БРИКС.