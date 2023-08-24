Вице-канцлер ФРГ Хабек раскритиковал немецкие спецслужбы

Вице-канцлер ФРГ от партии «Зеленые» и министр экономики Роберт Хабек в интервью журналисту Штефану Ламби для его книги «Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны» раскритиковал Федеральную разведывательную службу (BND) Германии за то, что она неверно оценила ситуацию перед началом российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает телеканал N-TV.

По словам Хабека, немецкая разведка неверно оценила ситуацию вокруг Украины, в то время как разведки Великобритании и США предупреждали о скором начале боевых действий.

«Другие [немецкие] спецслужбы заявили: это учения, худшее не наступит, однако худшее наступило», — отметил Хабек.

До этого бывший капитан военной разведки Франции Пьер Плас заявлял, что истинной причиной конфликта на Украине является скорый конец «эпохи доллара США».

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.