Один из участников дебатов в США выступил против расширения помощи Киеву

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами стал единственным участником предвыборных дебатов, который выступил против расширения помощи Киеву. Трансляцию дебатов вел телеканал Fox News.

Отмечается, что дебаты кандидатов от республиканской партии проходили в городе Милуоки, штат Висконсин. На вопрос модератора ,есть ли на сцене кто-нибудь, выступающий против выделения, руку поднял только Рамасвами. Он отметил, что считает оскорбительным визиты некоторых республиканцев в Киев в «своему Папе», назвав их паломничеством.

«Я – нет <…> Мы толкаем Россию в руки Китая. Альянс России и Китая – это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся», — пояснил Рамасвами.

До этого газета The Washington Post писала, что одним из главных и спорных вопросов на дебатах Республиканской партии может стать отношение к событиям на Украине. Отмечается, что позиция потенциальных кандидатов в президенты США по поддержке Киева демонстрирует идеологическое расхождение среди членов партии.

Ранее часть конгрессменов США выступила против помощи Украине.