Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Один из участников дебатов в США выступил против расширения помощи Киеву

Кандидат в президенты США Рамасвами выступил против расширения помощи Киеву

close
100%
Shannon Stapleton/Reuters

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами стал единственным участником предвыборных дебатов, который выступил против расширения помощи Киеву. Трансляцию дебатов вел телеканал Fox News.

Отмечается, что дебаты кандидатов от республиканской партии проходили в городе Милуоки, штат Висконсин. На вопрос модератора ,есть ли на сцене кто-нибудь, выступающий против выделения, руку поднял только Рамасвами. Он отметил, что считает оскорбительным визиты некоторых республиканцев в Киев в «своему Папе», назвав их паломничеством.

«Я – нет <…> Мы толкаем Россию в руки Китая. Альянс России и Китая – это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся», — пояснил Рамасвами.

До этого газета The Washington Post писала, что одним из главных и спорных вопросов на дебатах Республиканской партии может стать отношение к событиям на Украине. Отмечается, что позиция потенциальных кандидатов в президенты США по поддержке Киева демонстрирует идеологическое расхождение среди членов партии.

Ранее часть конгрессменов США выступила против помощи Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях