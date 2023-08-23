В Иране заявили об углублении сотрудничества с РФ в области борьбы с терроризмом

Командующий сухопутными войсками иранской армии бригадный генерал Киумарс Хейдари в ходе своего визита в Россию заявил, что сотрудничество Ирана и РФ в области борьбы с терроризмом будет продолжаться и углубляться. Об этом сообщает IRNA.

«Исламская Республика Иран продемонстрировала, что она серьезно относится к борьбе с терроризмом, и сотрудничество с Россией в этой области будет не только продолжаться, но и углубляться с каждым днем», – сказал он.

Хейдари также назвал свою поездку в Россию «очень своевременной» и «плодотворной».

До этого стало известно, что заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился в Москве с командующим сухопутными войсками армии Исламской Республики Иран бригадным генералом Киумарсом Хейдари. В Министерстве обороны РФ отметили, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.