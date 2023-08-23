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В США призвали Белый дом сократить поддержку Украины

Аналитик Робертс призвал США уменьшить объем финансовой поддержки Украины

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Susan Walsh/Pool/Reuters

Соединенным Штатам не стоит выделять Украине новый пакет финансовой поддержки, вместо этого Вашингтону необходимо сосредоточиться на решении внутренних проблем. Такое мнение высказал в эфире Fox News президент исследовательского института США Фонд «Наследие» Кевин Робертс.

По его словам, экономика США значительно ослабла, государство не может позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Украины.

«Поэтому я категорически против нового пакета финансовой помощи на $24 млрд», – сказал Робертс.

Эксперт добавил, что механизм выделения помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому должен быть более прозрачным.

В августе Байден запросил у конгресса $40 млрд на дополнительные расходы. Из них $24 млрд предполагается выделить Киеву: $13,1 млрд на военные расходы.

На этой неделе в Министерстве финансов Украины сообщили, что страна получила седьмой транш макрофинансовой помощи (МФП) от Европейского союза в размере €1,5 миллиарда. С начала 2023 года Украина уже получила €12 миллиардов льготного кредитного финансирования в рамках МФП. Всего программа предусматривала €18 миллиардов.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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