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В США обвинили Байдена в хитрости ради сокрытия коррупционных схем

Federalist: Байден использовал псевдонимы, чтобы скрыть коррупцию

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Sarah Silbiger/Reuters

Глава Белого дома Джо Байден использовал псевдонимы, когда был вице-президентом, чтобы скрыть коррупционные схемы своей семьи. Об этом пишет издание Federalist.

В распоряжение журналистов попали документы их архива. В одном из электронных писем, адресованных »Роберту Питерсу», было вложение с информацией о запланированном на май 2016 года телефонном разговоре между Байденом и экс-президентом Украины Петром Порошенко. Копию послания получил только Хантер Байден.

«Зачем Байдену использовать псевдоним, чтобы передать эту информацию своему сыну?» — задаются вопросом авторы материала и отвечают, что «вся страна знает, почему».

По данным издания, семейство Байденов коррумпировано, и особо этого не скрывает.

До этого обозреватель издания Federalist Шон Флитвуд пришел к выводу, что решение финансировать коррупционный Киев говорит о некомпетентности Байдена.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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