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Нетаньяху заявил, что за организацией серии терактов в Израиле стоит Иран

Нетаньяху: за организацией терактов в Израиле стоит Иран

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Israeli Prime Minister/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что за организацией серии терактов в Израиле стоит Иран, передает Times of Israel.

«Мы находимся в эпицентре террористического натиска, который поощряется, направляется и финансируется Ираном и его марионетками», — сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что власти страны делают все, чтобы найти и наказать виновных.

Ранее полиция Израиля сообщила о стрельбе в Тель-Авиве.

Теракт произошел в популярном торговом центре Нахалат Биньямин в столице Израиля. Мужчина открыл огонь после того, как к нему подошли несколько полицейских инспекторов. Нападавший нанес тяжелые ранения одному из них. Пострадавшему около 40 лет, его доставили в медицинский центр Сураски в Тель-Авиве.

Сообщается, что по преступнику был открыт огонь на поражение, он выжил и находится в руках медиков. Ему оказалось 27 лет, он родился в Дженине.

Глава полиции Израиля Коби Шабтай заявил, что мужчина оставил предсмертную записку, в которой он пообещал стать мучеником.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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