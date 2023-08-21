Посол России рассказал о созданных США барьерах в АТЭС

Разделительные линии, которые инициируют США, создадут барьеры для связей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Такое заявление РИА Новости сделал посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.

Он выразил убеждение, что новые разделительные линии в азиатском регионе создадут барьеры для практических связей экономик АТЭС и функционирования цепочек поставок.

По словам дипломата, предпосылки для подобного сценария появились на фоне попыток США и их союзников «перекроить торгово-инвестиционную повестку в Азиатско-Тихоокеанском регионе» за счет продвижения альтернативных механизмов.

«Фиксируем наращивание усилий США по подмене инклюзивного характера сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе западоцентричными форматами взаимодействия», — подчеркнул Бердыев.

Представитель России также указал, что Россия стремится не допустить выхолащивания экономической составляющей АТЭС и его подчинения «необоснованным претензиям Запада на глобальное доминирование».

21 августа посол РФ заявил, что США не выполнили обещания по доступу делегаций на АТЭС.

Ранее США заявили о намерении работать с РФ для ее «надлежащего участия» в саммите АТЭС.