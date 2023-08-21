Китай назвал главную задачу БРИКС

Пресс-служба Министерства иностранных дел Китая в преддверии саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Йоханнесбурге заявила РИА Новости, что объединение будет защищать многосторонность и реформу системы глобального управления.

«БРИКС привержен защите мультилатерализма, активному продвижению реформы системы глобального управления, а также увеличению представленности стран с формирующимся рынком и развивающихся государств и усилению их права голоса», — отметили в ведомстве.

В китайском МИД указали, что БРИКС уже стал «позитивной, стабилизирующей и конструктивной силой в международных делах».

Кроме того, в пресс-службе Китая заявили, что Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС, приветствуя вступление новых стран в объединение.

Саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Ожидается, что на нем обсудят вопрос расширения организации, заявки на вступление в которую уже направили свыше 20 стран.

Ранее президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса поприветствовал расширение БРИКС за счет новых государств.