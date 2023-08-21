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В Эквадоре завершилось голосование на президентских выборах

Выборы президента Эквадора прошли в спокойной обстановке

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Depositphotos

В Эквадоре завершилось голосование на выборах президента страны, сообщает РИА Новости.

Избирательные участки были открыты в 7:00 по местному времени (15:00 мск), и голосование на них осуществлялось до 17:00 (1:00 мск).

Как сообщил Национальный избирательный совет, обстановка во время голосования на всей территории страны была спокойной.

Первые результаты голосования, предположительно, станут известны в течение полутора часов после завершения выборов.

Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более половины голосов или свыше 40%, если отрыв от ближайшего соперника будет не менее 10%. В противном случае 15 октября в стране пройдет второй тур президентских выборов.

Ранее сообщалось, что во время мероприятия одного из кандидатов в президенты Эквадора Даниэля Нобоа прозвучали выстрелы, он не пострадал. Охрана эвакуировала политика, на котором был пуленепробиваемый жилет. По словам Нобоа, он ранее получал угрозы в свой адрес.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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