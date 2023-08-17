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В Южной Корее заявили о готовящихся военных провокациях со стороны КНДР

Yonhap: КНДР готовит пуск ракет к саммиту США, Японии и Южной Кореи

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Damir Sagolj/Reuters

КНДР готовится к военным провокациям, в том числе запуску межконтинентальной баллистической ракеты по случаю трехстороннего саммита Южной Кореи, США и Японии, а также стартующих военных учений «Щит свободы Ульчи». Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на депутата Ю Сан Бома.

«В Пхеньяне зафиксирована активность транспортных средств, обеспечивающих пуски межконтинентальных баллистических ракет», — сказал Ю Сан Бом, сославшись на Национальное агентство разведки.

Он подчеркнул, что Северная Корея также может провести военные учения с пуском ракет, оснащенных тактическим ядерным оружием.

Согласно заявлениям Белого дома, президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 18 августа проведут саммит в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном.

Ежегодные учения Южной Кореи и США «Щит свободы Ульчи» будут проходить с 21 по 31 августа.

Ранее в КНДР заявили о невозможности решения проблемы с США путем диалога.

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