Посол в Анкаре напомнил об условиях возобновления зерновой сделки

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что говорить о возобновлении зерновой сделки можно будет только после выполнения юридических требований российской стороны. Его слова приводит телеканал TGRT Haber.

«Мы всегда готовы к диалогу с нашими турецкими партнерами, в том числе и по этому вопросу. Если наши юридические требования выполнят, мы сможем говорить о возобновлении черноморской инициативы», — сказал он.

Также он отметил, что зерновая инициатива не является панацеей для удовлетворения нужд других стран в продовольствии. Ерхов подчеркнул, что альтернативные варианты «активно прорабатываются» в контактах с партнерами.

До этого сообщалось, что переговоры Анкары и Вашингтона по альтернативам черноморской зерновой инициативы пока не дали конкретного результата и будут продолжены.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.