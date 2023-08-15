Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В КНДР рассказали, как США используют конфликт на Украине

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам: США хотят превратить НАТО в глобальный альянс

close
100%
KCNA/Reuters

США пытаются усилить влияние Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) за счет конфликта на Украине, считает министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам, передает ТАСС. По его словам, Вашингтон использует украинский кризис в качестве предлога, чтобы достичь своей цели по превращению НАТО в «глобальный военный альянс».

«После холодной войны Соединенные Штаты и Запад, игнорировав рациональное и справедливое требование России предоставить ей юридические гарантии безопасности, упорно форсировали расширение НАТО на Восток, систематически разрушали соотношение сил в Европе, что породило первое вооруженное столкновение после Второй мировой войны», — отметил Кан Сун Нам.

Он добавил, что в АТР американская сторона провела работу по созданию нескольких военных блоков, в том числе AUKUS и QUAD, и разделила регион на «своих» и «чужих». Кан Сун Нам подчеркнул, что подобный подход Вашингтона несет угрозу для безопасности Северной Кореи, а также других независимых стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

АТР объединяет 58 стран и территорий, на пространстве региона действуют крупнейшие интеграционные группировки, в частности Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). НАТО старается активно сотрудничать с региональными державами, в особенности Японией, Австралией и Южной Кореей. На летнем саммите блока в Литве было принято решение об укреплении сотрудничества со странами АТР под предлогом совместного противостояния общим вызовам в сфере безопасности.

Ранее в Пхеньяне пригрозили США ответом на попытку «тронуть КНДР».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях