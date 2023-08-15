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ЕС не согласился с предложением Лондона заключить новое соглашении о реадмиссии мигрантов

Times: ЕС отверг предложение Британии заключить новое соглашение по мигрантам

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UNIFIL/AP

Европейский союз отверг предложение Великобритании о заключении нового соглашения о реадмиссии мигрантов, незаконно попадающих на территорию каждой из сторон. Об этом, ссылаясь на находящиеся в ее распоряжении документальные свидетельства переговоров, сообщает британская газета Times.

По информации издания, летом на встрече с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимом Бэрроу руководитель администрации председателя Европейской комиссии Бьорн Зайберт дал понять, что Брюссель не заинтересован в соглашении о реадмиссии мигрантов между ЕС и Лондоном.

Согласно имеющимся у Times источникам, ЕС в ближайшем будущем не намерен идти на заключение подобных соглашений. В настоящее время Евросоюз сосредоточен на проведении внутренних миграционных реформ для того, чтобы добиться более справедливого распределения мигрантов и просителей убежища по странам, входящим в ЕС.

Ранее сообщалось, что Турция планирует переправлять нелегальных сирийских мигрантов из ЕС в Алеппо.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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