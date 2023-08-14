Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сенатор РФ считает, что США становится не до Украины

Ковитиди заявила, что США становится не до Украины из-за подготовки к выборам

close
100%
Charles Krupa/AP

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что Вашингтону из-за подготовки к президентским выборам в США, которые пройдут в 2024 году, становится не до Украины, поэтому американские власти могут сократить помощь Киеву. Такое мнение она высказала в беседе с РИА Новости.

Как утверждает сенатор, деньги с налогов граждан США американские власти «оперативно распихивают по своим карманам под видом военной помощи Украине».

По ее мнению, следующий год принесет США «общественное напряжение» и массовые протесты.

«Очевидно, что Вашингтону уже не до Украины, а выделяемые на вооружение Украины миллиарды долларов нужны демократам исключительно на предстоящие в 2024 году президентские выборы», — заявила Ковитиди.

Ранее бизнесмен и политик Дональд Трамп заявил, что почти на 100% уверен в своей победе на предстоящих выборах президента США. В настоящее время Трамп лидирует в гонке республиканцев за номинацию на выборы-2024.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях