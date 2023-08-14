Сенатор РФ считает, что США становится не до Украины

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что Вашингтону из-за подготовки к президентским выборам в США, которые пройдут в 2024 году, становится не до Украины, поэтому американские власти могут сократить помощь Киеву. Такое мнение она высказала в беседе с РИА Новости.

Как утверждает сенатор, деньги с налогов граждан США американские власти «оперативно распихивают по своим карманам под видом военной помощи Украине».

По ее мнению, следующий год принесет США «общественное напряжение» и массовые протесты.

«Очевидно, что Вашингтону уже не до Украины, а выделяемые на вооружение Украины миллиарды долларов нужны демократам исключительно на предстоящие в 2024 году президентские выборы», — заявила Ковитиди.

Ранее бизнесмен и политик Дональд Трамп заявил, что почти на 100% уверен в своей победе на предстоящих выборах президента США. В настоящее время Трамп лидирует в гонке республиканцев за номинацию на выборы-2024.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.