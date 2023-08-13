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Кандидат в президенты США зачитал рэп

Кандидат в президенты США Рамасвами зачитал трек Эминема Lose Yourself

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами зачитал рэп перед своими сторонниками на ярмарке штата Айова. Об этом сообщает таблоид The New York Post.

Рамасвами взял микрофон и исполнил куплет песни Эминема Lose Yourself.

38-летний бизнесмен объяснил, что это его любимый трек, который звучит во время его предвыборной кампании.

Во время своего выступления Рамасвами пообещал избавить США от зависимости от китайских товаров, а также не пустить Украину в НАТО.

Рамасвами в настоящее время занимает третье место среди первичных избирателей Республиканской партии с 6,1%, Десантис — с 15,1%, а Трамп — 52,1%.

Lose Yourself — песня рэпера Эминема, записанная им в 2002 году. Она была выпущена как саундтрек к фильму «Восьмая миля», в котором рэпер сыграл главную роль. Эминем получил за эту песню Оскар в 2003 году в номинации «Лучший саундтрек».

До этого Рамасвами заявил, что конфликт на территории Украины, на который Белый дом тратит огромные суммы, никак не затрагивает американцев, в отличие от ситуации с наркокартелями в Мексике.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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