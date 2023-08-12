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Экс-депутат Рады предсказал скорый раздел Украины

Экс-депутат Рады Кива заявил, что у Зеленского готовят народ к разделу Украины

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ilya_kiva/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Власти Украины ведут подготовку к будущему разделу государства, считает бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Киев ждет тяжелая осень, потому что в мире ширятся голоса о необходимости переговоров для окончания конфликта.

«После встречи в Джиде в Саудовской Аравии команда Зеленского начала готовить украинцев к разделу страны на части <…> раздел Украины — единственный возможный компромисс для прекращения боевых действий или полная капитуляция НАТО в этом военном конфликте, что конечно маловероятно», — отметил Кива.

Он добавил, что власти Украины, вероятно, будут делить страну на три или две части. Кива подчеркнул, что часть государства по одному из возможных сценариев должна уйти Североатлантическому альянсу.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предрек Украине раздел по «корейскому сценарию».

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