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В офисе Зеленского признались в действующей в России сети украинских спецслужб

Подоляк заявил о сети спецслужб Украины на территории России

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в России действует сеть украинских спецслужб. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала «24».

«Украинские спецслужбы — и ГУР, и СБУ — имеют достаточно эффективную сеть в России», — сказал Подоляк.

При этом, по его словам, в происходящих на территории России атаках БПЛА участвуют некие «неустановленные беспилотники».

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что батальон «Шаман», являющийся подразделением спецназа ГУР, проводит диверсии на территории России.

До этого газета Times писала, что бойцы батальона с прошлого года совершают диверсионные атаки на российские инфраструктурные объекты, а теперь нацелены на убийство старших офицеров Вооруженных сил России. Он также не отрицал информацию о том, что батальон планирует убийство российских генералов.

4 августа заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинские бойцы оказались в сложной ситуации на линии боевого соприкосновения.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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