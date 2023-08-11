Балицкий заявил о снижении числа терактов и диверсий в Запорожской области

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил в беседе с РИА Новости, что в регионе за последнее время снизилось число терактов и диверсий.

«По статистике, согласно сухим цифрам, конечно, количество (терактов и диверсий. — «Газета.Ru») сильно уменьшилось. Мы, как система, вырабатываем иммунитет: люди научились эффективно смотреть за своей жизнью, за своей безопасностью», — сказал чиновник.

По его словам, «все прошли специальные обучения», как с помощью телефона можно осмотреть автомобиль, где и как его оставлять, как выходить из дома и так далее.

Кроме того, как указал Балицкий, силовые структуры провели большой объем работы в этом направлении. Их сотрудники «устраняли раз за разом» ячейки террористов, отметил он.

«Появились специальные средства, которые помогают выявлять взрывные устройства», — продолжил врио главы региона.

Он отметил, что были проведены и «ряд других мероприятий, которые привели к тому, что сегодня эти цифры гораздо ниже».

«Скажем, если раньше это было в месяц 10 (таких случаев. — «Газета.Ru»), то сейчас это один примерно. Ну, может один-два случая, а раньше это было просто сплошь и рядом… Статистика «падает» по закладкам и взрывам», — добавил Балицкий.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал, что российские военные продолжат оперативно и предельно жестко реагировать на действия Украины.

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