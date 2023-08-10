В России уличили НАТО в попытке продвижения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Австралия и Япония входят в число государств, которые могут поспособствовать продвижению Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), считает постпред России при АСЕАН Евгений Загайнов, передает ТАСС. По его словам, эти страны можно назвать «троянскими лошадками» в регионе.

«Ряд стран АТР готовы содействовать продвижению этой натовской евроатлантической повестки дня. Поэтому надо хранить бдительность и следить за происходящим. С точки зрения того, кто эти «троянские лошадки» в этом регионе, то здесь естественно речь идет прежде всего о таких странах, как Япония, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея», — пояснил Загайнов.

АТР объединяет 58 стран и территорий, на пространстве региона действуют крупнейшие интеграционные группировки, в частности Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). НАТО старается активно сотрудничать с региональными державами, в особенности Японией, Австралией и Южной Кореей. На летнем саммите блока в Литве было принято решение об укреплении сотрудничества со странами АТР под предлогом совместного противостояния общим вызовам в сфере безопасности.

Ранее в Китае назвали цель НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.