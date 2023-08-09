Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Пакистане распускают нижнюю палату парламента

Премьер Пакистана Шариф начал процедуру роспуска Национального собрания

close
100%
Global Look Press

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф инициировал процедуру роспуска Национального собрания страны, направив на утверждение президенту Арифу Алви соответствующее уведомление. Об этом сообщает Geo News.

Отмечается, что при согласии главы государства нижнюю палату парламента распустят незамедлительно, а правительство уйдет в отставку.

При этом в случае, если президент не подпишет документ, Нацсобрание все равно распустят, а правительство расформируют за 48 часов.

До этого партия бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана Техрик-и-Инсаф призвала жителей к мирным протестам по всей стране после приговора ее лидеру по делу о мошенничестве.

5 августа бывшего премьера Пакистана приговорили к трем годам тюрьмы. Суд Исламабада признал председателя Хана виновным в «коррупционных действиях» по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Экс-премьеру было предъявлено обвинение по этому делу 10 мая после того, как Избирательная комиссия Пакистана возбудила против него уголовное дело.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях