В Пакистане распускают нижнюю палату парламента

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф инициировал процедуру роспуска Национального собрания страны, направив на утверждение президенту Арифу Алви соответствующее уведомление. Об этом сообщает Geo News.

Отмечается, что при согласии главы государства нижнюю палату парламента распустят незамедлительно, а правительство уйдет в отставку.

При этом в случае, если президент не подпишет документ, Нацсобрание все равно распустят, а правительство расформируют за 48 часов.

До этого партия бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана Техрик-и-Инсаф призвала жителей к мирным протестам по всей стране после приговора ее лидеру по делу о мошенничестве.

5 августа бывшего премьера Пакистана приговорили к трем годам тюрьмы. Суд Исламабада признал председателя Хана виновным в «коррупционных действиях» по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Экс-премьеру было предъявлено обвинение по этому делу 10 мая после того, как Избирательная комиссия Пакистана возбудила против него уголовное дело.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.