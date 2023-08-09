Байден представит запрос на новое финансирование помощи Киеву

Американский президент Джо Байден 10 августа представит запрос к конгрессу на новое финансирование военной помощи Киеву. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.

«Президент Джо Байден, как ожидается, обнародует свой запрос на дополнительную помощь Украине в четверг», — сказано в сообщении.

Согласно информации источников Politico, сумма запроса составит миллиарды долларов и будет включать в себя не только поставки вооружений.

Кроме того, как пишет издание, в рамках соответствующего запроса администрация США запросит выделение средств на помощь Тайваню.

До этого конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что правительство США во главе с Байденом обязано прекратить тратить бюджетные средства на Украину. Так в своем Twitter она отреагировала на информацию СМИ о том, что Вашингтон собирается объявить о новой помощи для Киева на $200 млн.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.