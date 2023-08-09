Путин подписал указ о подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщается в указе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Председателем оргкомитета назначен руководитель администрации президента (АП) Антон Вайно.

«Образовать организационный комитет по подготовке к проведению и празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — отмечается в указе.

Вайно получил поручение в двухмесячный срок утвердить состав комитета.

Также Владимир Путин подписал указ, который устанавливает новое почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ». Отмечается, что такое решение приняли в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы.

Также указом утверждается положение о почетном звании.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».