Болгарский депутат полностью уходит из политики из-за скандала

Болгарский депутат Вежди Рашидов от партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) заявил, что принял решение уйти из парламента и в целом завершить политическую карьеру, передает Segabg. По информации портала, политик угодил в крупный скандал на фоне оскорбительных высказываний о женщинах в парламенте.

«В связи с возникшей ситуацией я ухожу в отставку как народный депутат, ухожу из партии ГЕРБ и политики», — отметил Рашидов в своем заявлении для прессы.

Как отмечает Segabg, депутат столкнулся с серьезной критикой со стороны своих коллег после заседания парламента 7 августа, в ходе которого обсуждался законопроект о защите от домашнего насилия. Портал подчеркивает, что депутат допустил ряд оскорбительных заявлений, вероятно, забыв про включенный микрофон.

«Проснулись и вспомнили через 15 лет, что их насиловали. Как с тем американским режиссером, где его превратили в обезьяну», — сказал Рашидов во время заседания.

Ранее японский депутат подал в отставку из-за скандала о взятках.