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Литва попросила посредничества по вопросу украинского зерна

Литва просит посредничества ЕС по транзиту зерна Украины через Клайпедский порт

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Ints Kalnins/Reuters

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика просит посредничества Евросоюза в переговорах с Польшей по вопросу транзита зерна Украины через Клайпедский государственный морской порт. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что учитывая, что Литве достаточно затруднительно договориться с Польшей на двустороннем уровне, Вильнюс направил предложения Еврокомиссии, которая отвечает за открытие и поддержание коридоров солидарности.

Польские фермеры опасаются, что оказавшееся в стране в результате железнодорожного транзита в Клайпеду дешевое зерно с Украины ударит по их экономическим интересам. Поэтому в Варшаве осторожничают.

Шимоните подчеркнула, что подобные перевозки никак не повлияют на внутренний польский рынок, а также торговлю зерном в ЕС.

До этого украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале обратился к Польше с призывом «подставить Украине плечо помощи» в вопросе украинского зерна.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не откроет свой рынок для украинского зерна после прекращения действия «зерновой сделки».

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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