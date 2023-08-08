Переводчица Анна, которая сопровождала президента Украины Владимира Зеленского, рассказала о мерах по обеспечению безопасности главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам переводчицы, при себе нужно иметь паспорт и документ об аккредитации. Кроме того, перед встречей с украинским лидером Анну также опрашивали.

«Машину проверили, и пришлось отдать наши телефоны за 30 минут до встречи, место которой мы узнали только в последний момент», — заявила она.

7 августа стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жительницу города Очакова Николаевской области за то, что она собирала информацию о времени и месте передвижения Зеленского.

Согласно информации СБУ, женщину поймали во время попытки передачи секретных сведений. Она пыталась установить время и список мест, которые Зеленский должен был посетить в ходе своего визита в Николаевскую область.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США намерены ликвидировать Зеленского и обвинить в этом Россию.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.