Китай запустил работу визового центра в Москве

В Москве официально открылся китайский визовый сервисный центр, сообщает посольство КНР в России.

«7 августа 2023 года посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации официально запустит работу визового сервисного центра в Москве», — сообщили в диппредставительстве.

Центр находится на улице Василисы Кожиной, дом 1.

В посольстве добавили, что граждане России с обычными паспортами могут также обращаться за визами, включая визы в Макао и Гонконг, в генеральные консульства КНР в Екатеринбурге, Хабаровске, Иркутске и Владивостоке.

На портале московского визового центра сообщается, что прием документов осуществляется с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00. Заявитель должен заполнить анкету на получение визы на сайте и записаться на прием. Также сервисный центр взимает оплату за свои услуги.

Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге анонсировало открытие Визового центра 8 августа по адресу Литейный проспект, 26А.

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