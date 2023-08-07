Посол РФ раскрыл сумму совместных проектов России и Катара

Посол России в Катаре Дмитрий Догадкин сообщил в интервью РИА Новости, что РФ и Катар занимаются проработкой совместных проектов на сумму более 160 млрд руб.

По его словам, между двумя странами расширяется взаимодействие в инвестиционной сфере.

«Qatar Investment Authority вкладывает капиталы в ведущие компании РФ. Успешно развивается партнерство с Российским фондом прямых инвестиций. Прорабатывается ряд совместных проектов на сумму более 160 млрд руб.», — сказал он.

Посол отметил, что в первом квартале текущего года товарооборот Российской Федерации и Катара составил почти 70 млн катарских риалов.

Догадкин подчеркнул, что перспективным направлением взаимодействия страны считают также сотрудничество в сфере транспорта и логистики. Он уточнил, что, прежде всего, речь идет о реализации проекта международного транспортного коридора «Север-Юг».

До этого в Катаре оценили влияние конфликта на Украине на экономику России. Телекомпания Al Jazeera сообщала, что российская экономика смогла устоять на фоне введения множества санкций западными странами, вызванных началом спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась куда менее уязвима перед санкциями, чем ожидал Запад.