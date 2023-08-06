В офисе Зеленского прокомментировали переговоры по Украине в Джидде

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак Глава заявил, что большинство стран, которые приняли участие в переговорах по украинскому конфликту в городе Джидда Саудовской Аравии, определились, как внесут свой вклад в реализации «формулы мира». Его цитирует издание «Страна.ua».

По словам Ермака, все присутствующие на встрече в Джидде «засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международному праву и уважению суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств». Он указал, что украинская «формула мира» построена на этих принципах.

«Встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Каждое государство – участник консультаций, может проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов формулы», – сказал глава офиса президента.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги переговоров по решению украинского кризиса, которые прошли в городе Джидда Саудовской Аравии. Он считает, что переговоры с Киевом пока не нужны. Как отметил Медведев, трудно осуждать «желание закончить войну», но всякие предложения о мире имеют шансы на успех при соблюдении нескольких ключевых условий, в том числе участие в переговорах России, которую не пригласили на встречу в Саудовской Аравии.

Ранее в США заявили, что Украине не на что надеяться в ходе СВО.