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Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него

Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него в 2018 году

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РИА «Новости»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил экс-главу США Дональда Трампа в организации попытки покушения на него, которая была предпринята во время выступления лидера Боливарианской республики в Каракасе 4 августа 2018 года. Соответствующее заявление Мадуро сделал во время празднования 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы, передает ТАСС.

«По прошествии нескольких лет стало известно о персональной и прямой ответственности экс-президента Дональда Трампа, Белого дома и правительства Дональда Трампа, которые приказали колумбийскому президенту подготовить покушение», — сказал политик.

По его словам, бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос «в последние дни пребывания у власти финансировал подготовку террористической группы и за несколько дней до покушения объявил, что очень скоро в Венесуэле произойдут коллапс и смена режима».

Как указал Мадуро, покушение на жизнь президента с применением беспилотников стало первым в истории. Он обратил внимание, что начатое расследование привело «к незамедлительному аресту исполнителей теракта, которые признали свою вину» и приговорены к тюремному заключению. Как заявил лидер Венесуэлы, установлено, что «скрывающийся в Колумбии бывший депутат венесуэльского парламента Хулио Борхес» был одним из ключевых организаторов покушения.

Президента Венесуэлы пытались убить с помощью беспилотных летательных аппаратов, начиненных взрывчаткой. Во время парада в честь Дня боливарианской национальной гвардии к Мадуро и его министрам пытались подлететь два беспилотника, но атака провалилась – снайперы из охраны президента сбили их на подлете.

Практически сразу же после этого Николас Мадуро в эфире национального телевидения обвинил в покушении «венесуэльских ультраправых», которые объединились с «колумбийскими ультраправыми» и президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом. МИД Колумбии назвал обвинения со стороны Мадуро «чистейшим абсурдом».

Ранее Мадуро назвал Трампа организатором вторжения наемников в Венесуэлу.

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