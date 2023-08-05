КНДР призвала мир осудить распространение ядерного оружия США

Постоянное представительство КНДР при Организации Объединенных Наций (ООН) и других международных организациях в Женеве призвало мировое сообщество выступить с осуждением распространения ядерного оружия США и незамедлительно принять меры по обеспечению мира. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.

Там отметили, что угроза международному миру и безопасности, а также системе нераспространения ядерного оружия в настоящее время исходит от США.

В постпредстве КНДР считают, что американская сторона должна немедленно прекратить систематически нарушать и разрушать международную систему разоружения, угрожая и шантажируя суверенные государства размещением своих ядерных стратегических средств в различных частях мира.

До этого глава департамента МИД КНДР по делам Китая Ман Ен Рим заявил, что США нарушают политику «одного Китая» поставками вооружений Тайваню.

Ман Ен Рим подчеркнул, что, несмотря на заявления о поддержке принципа «одного Китая», Соединенные Штаты на самом деле способствуют независимости Тайваня, который является неотъемлемой частью Китая.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.