В Совфеде допустили неожиданные для США итоги переговоров по Украине без РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал саммит по Украине, проведение которого запланировано в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Он обратил внимание, что Китай принял решение направить на это мероприятие своего специального представителя, бывшего посла в России Ли Хуэя, но Пекин не собирается играть в американскую игру. Бразилия же заявила, что нет смысла обсуждать какую либо формулу мира без участия Москвы, указал сенатор.

«В силу всего этого саммит может повернуть в неожиданную для США сторону: вместо поддержки «формулы мира» (президента Украины Владимира) Зеленского страны незападного мира могут предложить свое видение кризиса и путей выхода из него», — написал Пушков.

Ранее официальное новостное агентство Саудовской Аравии Saudi Press Agency сообщило, что власти страны подтвердили намерение провести консультации по Украине.

По данным агентства, они пройдут 5–6 августа в Джидде. Уточняется, что консультации пройдут на уровне советников по нацбезопасности.

До этого

Ранее сообщалось о новом мирном плане по Украине.