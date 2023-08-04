Путин подписал закон об исключении иностранных структур из владения значимым бизнесом в РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий через суд исключать из структуры владения значимых российских компаний и банков иностранных участников из недружественных стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон распространяется на экономически значимые организации, в которых иностранным холдингам принадлежат не менее 50%. При этом доля российских владельцев в этом иностранном холдинге должна составлять более 50% без дополнительных условий, более 30%, если российские владельцы на последнем заседании высшего органа управления иностранного холдинга могли определять его решение и более 20%, если под санкции попали сама российская компания или акционеры иностранного холдинга с долей более 20%.

Перечень организаций будет установлен правительством. В него попадут системно значимые банки, а также компании, соответствующие одному или нескольким из следующих критериев: суммарный объем выручки холдинга превышает 75 млрд рублей в год, в нем работают более 4 тыс. сотрудников, суммарная стоимость активов превышает 150 млрд рублей, общая сумма уплаченных за предшествующий год налогов составляет не менее 10 млрд рублей.

В июне Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что заморозка российских счетов заграницей нарушает законы, а также является проявлением «средневековья». Президент РФ также поручил создать специальный механизм, который бы защитил права российских граждан, которые являются владельцами компаний через «зарубежные прослойки».

Ранее Банк России установил тарифы для операций с цифровым рублем.