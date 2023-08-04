Украина пытается перетянуть на свою сторону страны с давними связями с Россией

Власти Украины пытаются переманить на свою сторону страны, которые имеют давние связи с Российской Федерацией, речь идет об Индии, Бразилии, ОАЭ, ЮАР, Мексике и других, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что представители офиса президента Украины Владимира Зеленского, а также украинского МИД в июле текущего года проводили встречу с экспертами из развивающихся стран в Польше. На встрече обсуждался вопрос взаимодействия Киева и стран Африки, Азии и Латинской Америки.

При этом FT пишет, что пока данные усилия не увенчались успехом, в частности, Индия по-прежнему занимает нейтральную позицию, а ряд других стран со скептицизмом относятся к усилиям Киева, считая происходящее на Украине «не своей войной».

4 августа пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление по итогам встречи между российским президентом Владимиром Путиным и лидерами Африканской мирной инициативы 28 июля в Санкт-Петербурге. 27–28 июля в Санкт-Петербурге прошел второй саммит и экономический форум Россия — Африка. Путин дал высокую оценку итогам саммита.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».