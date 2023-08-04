В США назвали суд над Трампом попыткой избавиться от соперника Байдена

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что новые обвинения против 45-го президента США Дональда Трампа представляют собой попытку избавиться от главного соперника действующего главы государства Джо Байдена.

«Министерство юстиции Байдена активно вмешивается в выборы, стремясь посадить за решетку его главного политического оппонента — президента Дональда Трампа», — написала конгрессвумен на своей странице в Twitter.

В 2023 году Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой его сторонников штурмовать Капитолий в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в Мар-а-Лаго во Флориде, а также их уничтожением.

Во время суда 3 августа Трамп не признал свою вину на рассмотрении дела о попытке изменить итоги выборов 2020 года посредством штурма Капитолия.

Позже стало известно, что суд в Вашингтоне решил не арестовывать бывшего президента США.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.